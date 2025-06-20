https://ria.ru/20250620/rets-2024238651.html

РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России"

РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 20.06.2025

РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России"

В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума 20 июня подписано дополнительное соглашение к уже существующему соглашению о... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:53:00+03:00

2025-06-20T14:53:00+03:00

2025-06-20T14:53:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

вероника никишина

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024221547_0:183:3168:1965_1920x0_80_0_0_26987ac762385dbef52124f4dc80524a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума 20 июня подписано дополнительное соглашение к уже существующему соглашению о сотрудничестве между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и фондом "Росконгресс", сообщает центр.Документ скрепили подписями генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев."Соглашение направлено на углубление и расширение взаимодействия между двумя организациями в сфере поддержки и продвижения российских экспортеров на международных рынках. В рамках подписанного документа стороны утвердили план мероприятий, который является частью "Дорожной карты" сотрудничества и включает несколько ключевых направлений для совместной работы", - говорится в сообщении."Расширение нашего сотрудничества с фондом "Росконгресс" открывает новые возможности для продвижения российских экспортеров. Совместные усилия позволят усилить присутствие отечественных производителей на международных рынках и расширить их возможности для выхода на новые площадки. В числе приоритетных задач - проведение масштабных рекламных и маркетинговых кампаний, направленных на продвижение программы "Сделано в России", - уточнила Никишина.Кроме того, соглашение предусматривает оказание комплексной консультационной и экспертной поддержки экспортерам по вопросам развития экспортной деятельности, а также информационное сопровождение мероприятий, организуемых фондом "Росконгресс". Важным элементом сотрудничества станет взаимное информирование о проектах и программах, направленных на развитие международных экономических отношений."Мы рады усилению нашего сотрудничества с РЭЦ. Объединение наших ресурсов и компетенций позволит более эффективно продвигать российские компании на международных рынках и способствовать развитию двусторонних экономических отношений", - отметил Стуглев.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250620/nikishina-2024213284.html

https://ria.ru/20250620/brend-2024165629.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, вероника никишина, бренд сделано в россии (made in russia)