https://ria.ru/20250620/rets-2024238651.html
РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России"
РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 20.06.2025
РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России"
В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума 20 июня подписано дополнительное соглашение к уже существующему соглашению о... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:53:00+03:00
2025-06-20T14:53:00+03:00
2025-06-20T14:53:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
вероника никишина
бренд сделано в россии (made in russia)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума 20 июня подписано дополнительное соглашение к уже существующему соглашению о сотрудничестве между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и фондом "Росконгресс", сообщает центр.Документ скрепили подписями генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев."Соглашение направлено на углубление и расширение взаимодействия между двумя организациями в сфере поддержки и продвижения российских экспортеров на международных рынках. В рамках подписанного документа стороны утвердили план мероприятий, который является частью "Дорожной карты" сотрудничества и включает несколько ключевых направлений для совместной работы", - говорится в сообщении."Расширение нашего сотрудничества с фондом "Росконгресс" открывает новые возможности для продвижения российских экспортеров. Совместные усилия позволят усилить присутствие отечественных производителей на международных рынках и расширить их возможности для выхода на новые площадки. В числе приоритетных задач - проведение масштабных рекламных и маркетинговых кампаний, направленных на продвижение программы "Сделано в России", - уточнила Никишина.Кроме того, соглашение предусматривает оказание комплексной консультационной и экспертной поддержки экспортерам по вопросам развития экспортной деятельности, а также информационное сопровождение мероприятий, организуемых фондом "Росконгресс". Важным элементом сотрудничества станет взаимное информирование о проектах и программах, направленных на развитие международных экономических отношений."Мы рады усилению нашего сотрудничества с РЭЦ. Объединение наших ресурсов и компетенций позволит более эффективно продвигать российские компании на международных рынках и способствовать развитию двусторонних экономических отношений", - отметил Стуглев.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250620/nikishina-2024213284.html
https://ria.ru/20250620/brend-2024165629.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, вероника никишина, бренд сделано в россии (made in russia)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Вероника Никишина, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России"
РЭЦ и фонд Росконгресс усилят продвижение национального бренда Сделано в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума 20 июня подписано дополнительное соглашение к уже существующему соглашению о сотрудничестве между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и фондом "Росконгресс", сообщает центр.
Документ скрепили подписями генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Соглашение направлено на углубление и расширение взаимодействия между двумя организациями в сфере поддержки и продвижения российских экспортеров на международных рынках. В рамках подписанного документа стороны утвердили план мероприятий, который является частью "Дорожной карты" сотрудничества и включает несколько ключевых направлений для совместной работы", - говорится в сообщении.
"Расширение нашего сотрудничества с фондом "Росконгресс" открывает новые возможности для продвижения российских экспортеров. Совместные усилия позволят усилить присутствие отечественных производителей на международных рынках и расширить их возможности для выхода на новые площадки. В числе приоритетных задач - проведение масштабных рекламных и маркетинговых кампаний, направленных на продвижение программы "Сделано в России", - уточнила Никишина.
Кроме того, соглашение предусматривает оказание комплексной консультационной и экспертной поддержки экспортерам по вопросам развития экспортной деятельности, а также информационное сопровождение мероприятий, организуемых фондом "Росконгресс". Важным элементом сотрудничества станет взаимное информирование о проектах и программах, направленных на развитие международных экономических отношений.
"Мы рады усилению нашего сотрудничества с РЭЦ. Объединение наших ресурсов и компетенций позволит более эффективно продвигать российские компании на международных рынках и способствовать развитию двусторонних экономических отношений", - отметил Стуглев.
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.