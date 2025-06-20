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Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием

Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием - РИА Новости, 20.06.2025

Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием

Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:12:00+03:00

2025-06-20T17:12:00+03:00

2025-06-20T17:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. "Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя "в фарватере самых крупных, самых мощных сил". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юго-восточная азия, прабово субианто, индонезия, в мире