Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием
Субианто: ресурсы страны могут стать её проклятием при неграмотном управлении
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто.
"Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.
Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя "в фарватере самых крупных, самых мощных сил".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.