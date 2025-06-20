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Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием - РИА Новости, 20.06.2025
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17:12 20.06.2025 (обновлено: 17:49 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/resursy-2024309004.html
Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием
Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием - РИА Новости, 20.06.2025
Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием
Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:12:00+03:00
2025-06-20T17:49:00+03:00
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юго-восточная азия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. "Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя "в фарватере самых крупных, самых мощных сил". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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юго-восточная азия, прабово субианто, индонезия, в мире
ПМЭФ-2025, Юго-Восточная Азия, Прабово Субианто, Индонезия, В мире
Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием

Субианто: ресурсы страны могут стать её проклятием при неграмотном управлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто.
"Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.
Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя "в фарватере самых крупных, самых мощных сил".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2025Юго-Восточная АзияПрабово СубиантоИндонезияВ мире
 
 
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