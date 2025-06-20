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Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате - РИА Новости, 20.06.2025
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03:01 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rassledovanie-2024076769.html
Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате
Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате - РИА Новости, 20.06.2025
Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате
Гособвинитель в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:01:00+03:00
2025-06-20T03:01:00+03:00
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
оборонстрой
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Прения сторон назначены на понедельник 23 июня" , - сказал собеседник агентства. Как ожидается, гособвинение запросит наказание для Иванова и второго фигуранта - его подчиненного Антона Филатова. Мосгорсуд рассматривает дело в закрытом режиме с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают. Кроме того, Иванов обвиняется по другому делу во взятках, вместе с ним проходят фигуранты предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин. Дело пока не дошло до суда.
https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html
https://ria.ru/20250522/dolg-2018390671.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, оборонстрой
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, ОборонСтрой
Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате

Гособвинение запросит наказание для Тимура Иванова по делу о растрате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Прения сторон назначены на понедельник 23 июня" , - сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова просят признать банкротом
17 июня, 05:26
Как ожидается, гособвинение запросит наказание для Иванова и второго фигуранта - его подчиненного Антона Филатова.
Мосгорсуд рассматривает дело в закрытом режиме с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов обвиняется по другому делу во взятках, вместе с ним проходят фигуранты предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин. Дело пока не дошло до суда.
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
С компании отца экс-замминистра Иванова принудительно взыщут долг
22 мая, 06:46
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судОборонСтрой
 
 
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