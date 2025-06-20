https://ria.ru/20250620/rassledovanie-2024076769.html

Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате

Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате - РИА Новости, 20.06.2025

Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате

Гособвинитель в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:01:00+03:00

2025-06-20T03:01:00+03:00

2025-06-20T03:01:00+03:00

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

оборонстрой

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Прения сторон назначены на понедельник 23 июня" , - сказал собеседник агентства. Как ожидается, гособвинение запросит наказание для Иванова и второго фигуранта - его подчиненного Антона Филатова. Мосгорсуд рассматривает дело в закрытом режиме с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают. Кроме того, Иванов обвиняется по другому делу во взятках, вместе с ним проходят фигуранты предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин. Дело пока не дошло до суда.

https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html

https://ria.ru/20250522/dolg-2018390671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, оборонстрой