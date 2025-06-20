Обвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны по делу о растрате
Гособвинение запросит наказание для Тимура Иванова по делу о растрате
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Прения сторон назначены на понедельник 23 июня" , - сказал собеседник агентства.
Как ожидается, гособвинение запросит наказание для Иванова и второго фигуранта - его подчиненного Антона Филатова.
Мосгорсуд рассматривает дело в закрытом режиме с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов обвиняется по другому делу во взятках, вместе с ним проходят фигуранты предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин. Дело пока не дошло до суда.