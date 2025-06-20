https://ria.ru/20250620/rassel-2024246658.html

"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли

"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли - РИА Новости, 20.06.2025

"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли

Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы бороться вместе с ополченцами против украинских нацистов. Вступил в батальон "Восток" и взял позывной РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:11:00+03:00

2025-06-20T15:11:00+03:00

2025-06-20T15:11:00+03:00

рассел бентли

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024243294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43062814aa6779a4407b9b58005d2e93.jpg

Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы бороться вместе с ополченцами против украинских нацистов. Вступил в батальон "Восток" и взял позывной Техас. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами он сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Сегодня американцу Расселу Бентли, убитому под Донецком 8 апреля 2024 года, исполнилось бы 65 лет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Убийство военного корреспондента Рассела Бентли Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы бороться вместе с ополченцами против украинских нацистов. Вступил в батальон "Восток" и взял позывной Техас. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Сегодня американцу Расселу Бентли, убитому под Донецком 8 апреля 2024 года, исполнилось бы 65 лет. 2025-06-20T15:11 true PT4M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рассел бентли, видео, видео