https://ria.ru/20250620/rassel-2024246658.html
"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли
"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли - РИА Новости, 20.06.2025
"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли
Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы бороться вместе с ополченцами против украинских нацистов. Вступил в батальон "Восток" и взял позывной РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:11:00+03:00
2025-06-20T15:11:00+03:00
2025-06-20T15:11:00+03:00
рассел бентли
видео
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Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы бороться вместе с ополченцами против украинских нацистов. Вступил в батальон "Восток" и взял позывной Техас. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами он сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Сегодня американцу Расселу Бентли, убитому под Донецком 8 апреля 2024 года, исполнилось бы 65 лет.
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Убийство военного корреспондента Рассела Бентли
Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы бороться вместе с ополченцами против украинских нацистов. Вступил в батальон "Восток" и взял позывной Техас. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Сегодня американцу Расселу Бентли, убитому под Донецком 8 апреля 2024 года, исполнилось бы 65 лет.
2025-06-20T15:11
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РИА Новости
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рассел бентли, видео, видео
"Здесь тяжело, но я продолжу работать". Каким запомнился Рассел Бентли
Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы бороться вместе с ополченцами против украинских нацистов. Вступил в батальон "Восток" и взял позывной Техас. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами он сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Сегодня американцу Расселу Бентли, убитому под Донецком 8 апреля 2024 года, исполнилось бы 65 лет.
2025-06-20T15:11
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