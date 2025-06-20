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Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 20.06.2025 (обновлено: 12:28 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pvo-2024174718.html
Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю
Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.06.2025
Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю
Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:13:00+03:00
2025-06-20T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1190 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю

МО РФ: за неделю ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ, в том числе 562 вне зоны СВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1190 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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