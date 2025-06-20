https://ria.ru/20250620/pvo-2024174718.html

Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю

Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.06.2025

Российская ПВО сбила 1190 беспилотников ВСУ за неделю

Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:13:00+03:00

2025-06-20T12:13:00+03:00

2025-06-20T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1190 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф