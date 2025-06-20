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Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 20.06.2025 (обновлено: 07:44 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pvo-2024088911.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 20.06.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:18:00+03:00
2025-06-20T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. &quot;ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб&quot;, - сообщил он.
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москва, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«

"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинБезопасность
 
 
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