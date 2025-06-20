https://ria.ru/20250620/pvo-2024088911.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 20.06.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:18:00+03:00
2025-06-20T07:18:00+03:00
2025-06-20T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_9a9319e746ffc117da3a8bcef6c71fac.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3b205eed01a48d990959383701c3c8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву