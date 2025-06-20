https://ria.ru/20250620/pvo-2024088911.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 20.06.2025

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:18:00+03:00

2025-06-20T07:18:00+03:00

2025-06-20T07:44:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, безопасность