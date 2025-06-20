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Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю
Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю - РИА Новости, 20.06.2025
Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю
Президент России Владимир Путин пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса на Российскую энергетическую неделю, которая традиционно пройдет в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса на Российскую энергетическую неделю, которая традиционно пройдет в октябре в Москве. Президент в пятницу встретился с ним на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы готовы и в будущем продолжать наше сотрудничество. Знаю, что вы пригласили на очередную сессию господина (вице-премьера РФ Александра) Новака в Вену. Мы со своей стороны были бы рады вас видеть на традиционной Российской энергетической неделе в Москве. Мы будем проводить это мероприятие уже традиционно в октябре", - обратился Путин к главе ОПЕК.
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ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, ОПЕК, В мире, Хайтам аль-Гайс, Экономика
Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю
Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю в октябре