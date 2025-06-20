https://ria.ru/20250620/putin-2024416601.html

Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю

Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю - РИА Новости, 20.06.2025

Путин пригласил генсека ОПЕК на Российскую энергетическую неделю

Президент России Владимир Путин пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса на Российскую энергетическую неделю, которая традиционно пройдет в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:07:00+03:00

2025-06-20T22:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса на Российскую энергетическую неделю, которая традиционно пройдет в октябре в Москве. Президент в пятницу встретился с ним на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы готовы и в будущем продолжать наше сотрудничество. Знаю, что вы пригласили на очередную сессию господина (вице-премьера РФ Александра) Новака в Вену. Мы со своей стороны были бы рады вас видеть на традиционной Российской энергетической неделе в Москве. Мы будем проводить это мероприятие уже традиционно в октябре", - обратился Путин к главе ОПЕК.

https://ria.ru/20250620/putin-2024412884.html

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россия, владимир путин, опек, в мире, хайтам аль-гайс, экономика