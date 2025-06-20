https://ria.ru/20250620/putin-2024416307.html

Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК

Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025

Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ обратил внимание на деполитизированный характер... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:03:00+03:00

2025-06-20T22:03:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ обратил внимание на деполитизированный характер деятельности организации. "Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения, мы работаем вместе. И в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что организация под руководством аль-Гайса таким образом вносит серьезный вклад в стабильность мировой экономики.

https://ria.ru/20250617/neft-2023242320.html

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экономика, россия, владимир путин, опек