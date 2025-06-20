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Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
22:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024416307.html
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК
Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ обратил внимание на деполитизированный характер... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:03:00+03:00
2025-06-20T22:03:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
опек
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ обратил внимание на деполитизированный характер деятельности организации. "Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения, мы работаем вместе. И в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что организация под руководством аль-Гайса таким образом вносит серьезный вклад в стабильность мировой экономики.
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экономика, россия, владимир путин, опек
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, ОПЕК
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК

Путин обратил внимание генсека ОПЕК на деполитизированный характер организации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ обратил внимание на деполитизированный характер деятельности организации.
"Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения, мы работаем вместе. И в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что организация под руководством аль-Гайса таким образом вносит серьезный вклад в стабильность мировой экономики.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОПЕК
 
 
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