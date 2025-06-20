https://ria.ru/20250620/putin-2024416307.html
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК - РИА Новости, 20.06.2025
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК
Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ обратил внимание на деполитизированный характер... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:03:00+03:00
2025-06-20T22:03:00+03:00
2025-06-20T22:03:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ обратил внимание на деполитизированный характер деятельности организации. "Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения, мы работаем вместе. И в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что организация под руководством аль-Гайса таким образом вносит серьезный вклад в стабильность мировой экономики.
https://ria.ru/20250617/neft-2023242320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, опек
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, ОПЕК
Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК
Путин обратил внимание генсека ОПЕК на деполитизированный характер организации