https://ria.ru/20250620/putin-2024414586.html

Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно энергоресурсов, заявил Путин

Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно энергоресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно энергоресурсов, заявил Путин

Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно того, что потребность в энергоресурсах в мире будет оставаться на высоком уровне, заявил президент России... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:44:00+03:00

2025-06-20T21:44:00+03:00

2025-06-20T22:00:00+03:00

россия

опек

пмэф-2025

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024415293_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f6595fc6a5c77ec53a6cccbe1152580.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно того, что потребность в энергоресурсах в мире будет оставаться на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях Петербургского международного экономического форума."Мы согласны с вашими прогнозами о том, что потребности в энергоресурсах и в нефти, безусловно, будут оставаться на высоком уровне… 105,5 миллиона баррелей в сутки. Так это будет оставаться в ближайшее время. Мы тоже согласны с этими оценками", - сказал Путин в ходе встречи.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/opek-2024414340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК Президент отметил, что Россия согласна с прогнозами организации относительно потребностей в энергоресурсах. 2025-06-20T21:44 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, опек, экономика, владимир путин