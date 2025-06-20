https://ria.ru/20250620/putin-2024414586.html
Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно энергоресурсов, заявил Путин
Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно энергоресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно энергоресурсов, заявил Путин
Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно того, что потребность в энергоресурсах в мире будет оставаться на высоком уровне, заявил президент России... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:44:00+03:00
2025-06-20T21:44:00+03:00
2025-06-20T22:00:00+03:00
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно того, что потребность в энергоресурсах в мире будет оставаться на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях Петербургского международного экономического форума."Мы согласны с вашими прогнозами о том, что потребности в энергоресурсах и в нефти, безусловно, будут оставаться на высоком уровне… 105,5 миллиона баррелей в сутки. Так это будет оставаться в ближайшее время. Мы тоже согласны с этими оценками", - сказал Путин в ходе встречи.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК
Президент отметил, что Россия согласна с прогнозами организации относительно потребностей в энергоресурсах.
2025-06-20T21:44
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россия, опек, экономика, владимир путин
Россия, ОПЕК, ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин
Россия согласна с прогнозами ОПЕК относительно энергоресурсов, заявил Путин
Путин: РФ согласна с прогнозами ОПЕК относительно потребностей в энергоресурсах