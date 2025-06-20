Рейтинг@Mail.ru
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
21:20 20.06.2025 (обновлено: 23:23 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024412884.html
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии - РИА Новости, 20.06.2025
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:20:00+03:00
2025-06-20T23:23:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024411132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eba3121fb831f2d9d1d03c787f94c826.jpg
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент поговорил в том числе о российской экономике, потерях ВСУ в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарном заседании
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент говорил в том числе о российской экономике, потерях Украины в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.
2025-06-20T21:20
true
PT2M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024411132_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf1640c05815ab5f3077786d4fe2468e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, видео, видео
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Видео
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент поговорил в том числе о российской экономике, потерях ВСУ в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.
2025-06-20T21:20
true
PT2M37S

"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии

Читать ria.ru в
Дзен
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент поговорил в том числе о российской экономике, потерях ВСУ в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала