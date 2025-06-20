https://ria.ru/20250620/putin-2024412884.html

"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии

"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии - РИА Новости, 20.06.2025

"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:20:00+03:00

2025-06-20T21:20:00+03:00

2025-06-20T23:23:00+03:00

пмэф-2025

владимир путин

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024411132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eba3121fb831f2d9d1d03c787f94c826.jpg

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент поговорил в том числе о российской экономике, потерях ВСУ в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарном заседании Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент говорил в том числе о российской экономике, потерях Украины в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки. 2025-06-20T21:20 true PT2M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, видео, видео