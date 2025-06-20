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"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии - РИА Новости, 20.06.2025
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:20:00+03:00
2025-06-20T21:20:00+03:00
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Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент поговорил в том числе о российской экономике, потерях ВСУ в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.
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"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарном заседании
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент говорил в том числе о российской экономике, потерях Украины в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.
2025-06-20T21:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Видео
"У нас каждый шаг записан". Основные заявления Путина на пленарной сессии
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Президент поговорил в том числе о российской экономике, потерях ВСУ в Курской области, ситуации в Сумах и поставках водки.
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