https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

"Где ступает нога русского солдата": Путин ответил на главный вопрос об СВО

"Где ступает нога русского солдата": Путин ответил на главный вопрос об СВО - РИА Новости, 20.06.2025

"Где ступает нога русского солдата": Путин ответил на главный вопрос об СВО

После начала СВО дискуссии о национальной идеологии получили второе дыхание, а извечный вопрос "Как нам обустроить Россию?" вновь вернулся в повестку дня... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:06:00+03:00

2025-06-20T21:06:00+03:00

2025-06-20T21:22:00+03:00

аналитика

россия

владимир путин

пмэф

украина

спецоперация

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После начала СВО дискуссии о национальной идеологии получили второе дыхание, а извечный вопрос "Как нам обустроить Россию?" вновь вернулся в повестку дня. Многие в меру своих собственных способностей, взглядов и предпочтений пытались на него ответить, но какого-то общего ответа не было.Теперь в этой дискуссии, пусть и довольно аккуратно, высказался и президент. Сдержанное мнение Путина по поводу идеологии известно, но в своем выступлении на ПМЭФ он, кажется, озвучил центральную идею, которой руководствуется при принятии ключевых решений в международных отношениях, внутренней политике, экономике и социальной сфере.Красной нитью все выступление российского лидера и дальнейшие рассуждения связывала идея справедливости.Это касалось денег — отсюда и введенное президентом в обиход понятие "экономика высоких зарплат", которую стремится строить Россия, и борьба с бедностью, и равенство возможностей. Но основной тематикой форума эта привязка не ограничивалась."Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественный образом. Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. Мы лишь расчищаем дорогу для этого процесса — с тем, чтобы он был более сбалансирован и отвечал интересам подавляющего большинства стран", — отметил Путин.Иными словами, изменения, которые происходят на наших глазах, объективны. Страны Глобального Юга, которые Запад окрестил "периферией", постепенно — в силу разных факторов — становятся достаточно сильными, чтобы отстаивать свои права."Все эти страны, народы, континенты — они будут стремиться к чему? К тому, чтобы добиваться повышения уровня благосостояния своих народов. Они будут наращивать свой экономический и гуманитарный потенциал. Это неизбежные вещи, которые происходят в нашей цивилизации", — добавил российский лидер.И аккуратно напомнил прогноз, озвученный ранее вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, также присутствовавшим на сессии: к 2050 году население Африки превысит 2,5 миллиарда человек.Конечно, с их мнением необходимо считаться. И — об этом уже президент не говорил, но посыл считывался — Западу, чье могущество не одно столетие зиждилось на эксплуатации колоний, есть над чем задуматься. Потому что когда эти 2,5 миллиарда потребуют платить по счетам, 750-миллионной Европе придется несладко.И Россия ратует за то, чтобы вопросы справедливости мироустройства поднимались до того, как их нерешенность спровоцирует тяжелые кризисы, рискующие обернуться кровопролитием. Во многом из-за того, что она на опыте собственной истории знает, к каким болезненным последствиям приводит желание отнять и поделить.Из справедливости следует и другой принцип, о котором часто говорит Путин, — недопустимость обеспечения интересов одной страны за счет другой. И он идеально иллюстрирует подход Кремля к нынешнему кризису на Ближнем Востоке.Однако, Восток — дело тонкое, а справедливость нужно восстанавливать и в наших широтах. И, судя по заявлениям Путина, за этим дело не станет: у российской армии нет задачи освобождать Сумы, но подобное развитие событий возможно. А значит, может статься, что Киев попрощается с еще одним регионом.После этого президент ответил на главный вопрос об СВО: какими он видит итоги операции?"Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше", — сказал Путин.Потому что вся Украина — наша.И это справедливо.

https://ria.ru/20250620/zaharova-2024408041.html

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аналитика, россия, владимир путин, пмэф, украина, спецоперация