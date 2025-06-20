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Путин пошутил об улыбке Грефа, говоря о марже Сбербанка - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:57 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024408268.html
Путин пошутил об улыбке Грефа, говоря о марже Сбербанка
Путин пошутил об улыбке Грефа, говоря о марже Сбербанка - РИА Новости, 20.06.2025
Путин пошутил об улыбке Грефа, говоря о марже Сбербанка
Президент России Владимир Путин сравнил маржинальность Сбербанка и основных западных финансовых институтов, пошутив, что у главы банка Германа Грефа в этом... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:57:00+03:00
2025-06-20T20:57:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил маржинальность Сбербанка и основных западных финансовых институтов, пошутив, что у главы банка Германа Грефа в этом смысле нет поводов не улыбаться. "Вот руководитель Сбербанка улыбается, головой кивает. А ему чего не улыбаться? У него маржа 5,7%. А в западных основных финансовых институтах - 3,7% максимум. Это же тоже результат", - отметил Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о ситуации в российской экономике. Вместе с тем, признал он, и в банковском секторе есть вопросы, на которые нужно обратить особое внимание. Однако в целом ситуация в российской экономике устойчивая и надежная, добавил президент. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, владимир путин, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России
Путин пошутил об улыбке Грефа, говоря о марже Сбербанка

Путин: у Грефа нет поводов не улыбаться из-за маржинальности Сбербанка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил маржинальность Сбербанка и основных западных финансовых институтов, пошутив, что у главы банка Германа Грефа в этом смысле нет поводов не улыбаться.
"Вот руководитель Сбербанка улыбается, головой кивает. А ему чего не улыбаться? У него маржа 5,7%. А в западных основных финансовых институтах - 3,7% максимум. Это же тоже результат", - отметил Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о ситуации в российской экономике.
Вместе с тем, признал он, и в банковском секторе есть вопросы, на которые нужно обратить особое внимание. Однако в целом ситуация в российской экономике устойчивая и надежная, добавил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Греф заявил, что Сбербанком управляет не он
Вчера, 11:30
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк России
 
 
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