https://ria.ru/20250620/putin-2024395585.html
Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными
Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными
Президент России Владимир Путин назвал выступления на пленарной сессии ПМЭФ интересными, они соответствовали накалу событий. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:05:00+03:00
2025-06-20T20:05:00+03:00
2025-06-20T20:06:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024285202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61df83aacd571075cc3d5b8356811abd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал выступления на пленарной сессии ПМЭФ интересными, они соответствовали накалу событий. "Я искренне хочу поблагодарить своих коллег, которые приняли участие в сегодняшней дискуссии. Я уверен, что это было интересно аудитории. Но и не только для той аудитории, которая здесь находится, но и многие вещи разойдутся, безусловно, на весь мир. Это были интересные выступления, живые, что очень важно. И все соответствовали накалу тех событий, которые мы переживаем. Спасибо вам большое за то, что вы здесь сегодня", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024383006.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024285202_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_744c1e7b54bb0fe7eab4a85181bd16c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными
Путин: выступления на пленарной сессии ПМЭФ соответствовали накалу событий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал выступления на пленарной сессии ПМЭФ интересными, они соответствовали накалу событий.
"Я искренне хочу поблагодарить своих коллег, которые приняли участие в сегодняшней дискуссии. Я уверен, что это было интересно аудитории. Но и не только для той аудитории, которая здесь находится, но и многие вещи разойдутся, безусловно, на весь мир. Это были интересные выступления, живые, что очень важно. И все соответствовали накалу тех событий, которые мы переживаем. Спасибо вам большое за то, что вы здесь сегодня", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.