https://ria.ru/20250620/putin-2024395585.html

Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными

Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал выступления на ПМЭФ интересными

Президент России Владимир Путин назвал выступления на пленарной сессии ПМЭФ интересными, они соответствовали накалу событий. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал выступления на пленарной сессии ПМЭФ интересными, они соответствовали накалу событий. "Я искренне хочу поблагодарить своих коллег, которые приняли участие в сегодняшней дискуссии. Я уверен, что это было интересно аудитории. Но и не только для той аудитории, которая здесь находится, но и многие вещи разойдутся, безусловно, на весь мир. Это были интересные выступления, живые, что очень важно. И все соответствовали накалу тех событий, которые мы переживаем. Спасибо вам большое за то, что вы здесь сегодня", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин