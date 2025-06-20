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Путин призвал поддержать возвращение иностранных компаний в Россию
Путин призвал поддержать возвращение иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал поддержать возвращение иностранных компаний в Россию
Президент России Владимир Путин, говоря о возвращении иностранных компаний в РФ, заявил, что необходимо "поддержать всё, что нам выгодно". РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:04:00+03:00
2025-06-20T20:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возвращении иностранных компаний в РФ, заявил, что необходимо "поддержать всё, что нам выгодно". Говоря о возвращении иностранных компаний в Россию на пленарном заседании ПМЭФ, Путин отметил, что РФ выступает за то, "чтобы отношения были надежными и стабильными, но так не всегда происходило". "У правительства Российской Федерации есть поручения, они сейчас отработают это. Я прошу депутатов парламента поддержать то, что будет выработано. Нам нужно будет всё-таки принять решение в целом по возвращению тех иностранных компаний, которые хотят вернуться на наш рынок. Мы должны поддержать всё, что нам выгодно", - подчеркнул Путин.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал поддержать возвращение иностранных компаний в Россию
Путин: необходимо поддержать все, что нам выгодно