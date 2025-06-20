https://ria.ru/20250620/putin-2024393491.html

Путин рассказал об ответах России на удары от недоброжелателей

Путин рассказал об ответах России на удары от недоброжелателей - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал об ответах России на удары от недоброжелателей

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда находит решения и ответы на "удары" от недоброжелателей. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:59:00+03:00

2025-06-20T19:59:00+03:00

2025-06-20T19:59:00+03:00

пмэф-2025

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024277858_0:82:2785:1649_1920x0_80_0_0_a632f43d114cc502d3d7a7474b9eb7dc.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда находит решения и ответы на "удары" от недоброжелателей. "Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают... Вот наш китайский друг очень точно, на мой взгляд, сформулировал, очень точно. Вот туда, куда кто-то пытается нанести какие-то удары, там мы становимся в конечном счете сильнее. Почему? Потому что мы всегда находим ответ и решение. Мы всегда находим ответы и решения", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/ugrozy-2024370812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин