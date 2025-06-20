https://ria.ru/20250620/putin-2024393491.html
Путин рассказал об ответах России на удары от недоброжелателей
Путин рассказал об ответах России на удары от недоброжелателей - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал об ответах России на удары от недоброжелателей
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда находит решения и ответы на "удары" от недоброжелателей. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:59:00+03:00
2025-06-20T19:59:00+03:00
2025-06-20T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда находит решения и ответы на "удары" от недоброжелателей. "Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают... Вот наш китайский друг очень точно, на мой взгляд, сформулировал, очень точно. Вот туда, куда кто-то пытается нанести какие-то удары, там мы становимся в конечном счете сильнее. Почему? Потому что мы всегда находим ответ и решение. Мы всегда находим ответы и решения", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об ответах России на удары от недоброжелателей
Путин: Россия всегда находит решения и ответы на удары от недоброжелателей
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда находит решения и ответы на "удары" от недоброжелателей.
"Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают... Вот наш китайский друг очень точно, на мой взгляд, сформулировал, очень точно. Вот туда, куда кто-то пытается нанести какие-то удары, там мы становимся в конечном счете сильнее. Почему? Потому что мы всегда находим ответ и решение. Мы всегда находим ответы и решения", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.