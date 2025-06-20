https://ria.ru/20250620/putin-2024392651.html

Путин призвал закрыть тему приватизации раз и навсегда

Путин призвал закрыть тему приватизации раз и навсегда - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал закрыть тему приватизации раз и навсегда

Надо выработать нормативную базу по срокам давности оспаривания сделок приватизации и закрыть эту тему раз и навсегда, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:57:00+03:00

2025-06-20T19:57:00+03:00

2025-06-20T19:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надо выработать нормативную базу по срокам давности оспаривания сделок приватизации и закрыть эту тему раз и навсегда, заявил президент России Владимир Путин. Во время приватизации в России было допущено много несправедливости, но "еще худшим решением было бы начать все забирать", сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос, может ли национализация ускорить восстановление российской экономики. "На мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз навсегда, на всю оставшуюся жизнь", - заявил Путин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/privatizatsiya-2024382201.html

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экономика, россия, владимир путин