Путин призвал закрыть тему приватизации раз и навсегда
Путин призвал выработать базу по срокам давности оспаривания сделок приватизации
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надо выработать нормативную базу по срокам давности оспаривания сделок приватизации и закрыть эту тему раз и навсегда, заявил президент России Владимир Путин.
Во время приватизации в России было допущено много несправедливости, но "еще худшим решением было бы начать все забирать", сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос, может ли национализация ускорить восстановление российской экономики.
"На мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз навсегда, на всю оставшуюся жизнь", - заявил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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