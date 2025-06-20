Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
19:38 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024386753.html
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово - РИА Новости, 20.06.2025
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово
"Возня" вокруг аэропорта "Домодедово" идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:38:00+03:00
2025-06-20T19:38:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024363267_0:225:2981:1902_1920x0_80_0_0_f66985f421601bc21c70df8d732f826b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Возня" вокруг аэропорта "Домодедово" идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией, заявил президент России Владимир Путин. "Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация - это процесс, который прописан в законе. Мы эти законы, эти нормы не применяем", - отметил глава государства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024363267_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_87e035ba7e72b0fdef3318893b90feaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, домодедово (аэропорт)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, Домодедово (аэропорт)
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

Путин: спор вокруг Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Возня" вокруг аэропорта "Домодедово" идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией, заявил президент России Владимир Путин.
"Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация - это процесс, который прописан в законе. Мы эти законы, эти нормы не применяем", - отметил глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ГП потребовала вывести Домодедово из-под иностранного управления
30 января, 10:03
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала