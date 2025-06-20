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Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово - РИА Новости, 20.06.2025
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово
"Возня" вокруг аэропорта "Домодедово" идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:38:00+03:00
2025-06-20T19:38:00+03:00
2025-06-20T19:38:00+03:00
пмэф-2025
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владимир путин
домодедово (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Возня" вокруг аэропорта "Домодедово" идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией, заявил президент России Владимир Путин. "Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация - это процесс, который прописан в законе. Мы эти законы, эти нормы не применяем", - отметил глава государства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин, домодедово (аэропорт)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, Домодедово (аэропорт)
Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово
Путин: спор вокруг Домодедово не имеет ничего общего с национализацией