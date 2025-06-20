https://ria.ru/20250620/putin-2024386753.html

Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово - РИА Новости, 20.06.2025

Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

"Возня" вокруг аэропорта "Домодедово" идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:38:00+03:00

2025-06-20T19:38:00+03:00

2025-06-20T19:38:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

владимир путин

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024363267_0:225:2981:1902_1920x0_80_0_0_f66985f421601bc21c70df8d732f826b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Возня" вокруг аэропорта "Домодедово" идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией, заявил президент России Владимир Путин. "Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация - это процесс, который прописан в законе. Мы эти законы, эти нормы не применяем", - отметил глава государства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, домодедово (аэропорт)