https://ria.ru/20250620/putin-2024383006.html

Путин пошутил на ПМЭФ, что "у нас каждый шаг записан"

Путин пошутил на ПМЭФ, что "у нас каждый шаг записан" - РИА Новости, 20.06.2025

Путин пошутил на ПМЭФ, что "у нас каждый шаг записан"

Президент России Владимир Путин пошутил на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что "у нас каждый шаг записан". РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что "у нас каждый шаг записан". В ходе пленарного заседания модератор поинтересовался, что Путин записывает. "Все записано. У нас каждый шаг записан", - ответил президент России. Модератор спросил: "У меня теперь проблемы?" На его слова Путин ответил, что он с ними справится. "А мы вам поможем", - добавил президент. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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"У нас каждый шаг записан". Путин пошутил над модератором пленарного заседания ПМЭФ "У нас каждый шаг записан". Путин пошутил над модератором пленарного заседания ПМЭФ. После этого модератор в шутку поинтересовался, есть ли у него теперь какие-то проблемы. Путин успокоил его, сказав, что тот справится. 2025-06-20T19:31 true PT0M29S

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россия, владимир путин