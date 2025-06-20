Путин объяснил действия ВС России в Сумской области
Путин не стал исключать, что Россия заберет Сумы
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Смысл и цель (попытки вторжения ВСУ в Курскую область - ред.) была только в одном. Цель политического характера - показать, что что-то могут, что-то получить еще от спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало. Еще, еще хотят. Половину разворовывают еще к тому же, если не больше. Поэтому мы оказались на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.
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"У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", — добавил президент.
Он также объяснил, почему российские военные создают зону безопасности в Сумской области.
"Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий", - подчеркнул президент РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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