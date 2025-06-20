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Путин объяснил действия ВС России в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:13 20.06.2025 (обновлено: 19:44 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024378264.html
Путин объяснил действия ВС России в Сумской области
Путин объяснил действия ВС России в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025
Путин объяснил действия ВС России в Сумской области
Действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:13:00+03:00
2025-06-20T19:44:00+03:00
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россия
сумская область
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Смысл и цель (попытки вторжения ВСУ в Курскую область - ред.) была только в одном. Цель политического характера - показать, что что-то могут, что-то получить еще от спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало. Еще, еще хотят. Половину разворовывают еще к тому же, если не больше. Поэтому мы оказались на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ. Кроме того, Путин отметил, что у России нет задачи взять под контроль город Сумы. &quot;У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю&quot;, — добавил президент.Он также объяснил, почему российские военные создают зону безопасности в Сумской области."Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий", - подчеркнул президент РФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, сумская область, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2025, Россия, Сумская область, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин объяснил действия ВС России в Сумской области

Путин не стал исключать, что Россия заберет Сумы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Смысл и цель (попытки вторжения ВСУ в Курскую область - ред.) была только в одном. Цель политического характера - показать, что что-то могут, что-то получить еще от спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало. Еще, еще хотят. Половину разворовывают еще к тому же, если не больше. Поэтому мы оказались на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.
Кроме того, Путин отметил, что у России нет задачи взять под контроль город Сумы.
«

"У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", — добавил президент.

Он также объяснил, почему российские военные создают зону безопасности в Сумской области.
"Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий", - подчеркнул президент РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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