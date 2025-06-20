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Путин объяснил действия ВС России в Сумской области

Путин объяснил действия ВС России в Сумской области - РИА Новости, 20.06.2025

Путин объяснил действия ВС России в Сумской области

Действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:13:00+03:00

2025-06-20T19:13:00+03:00

2025-06-20T19:44:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Смысл и цель (попытки вторжения ВСУ в Курскую область - ред.) была только в одном. Цель политического характера - показать, что что-то могут, что-то получить еще от спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало. Еще, еще хотят. Половину разворовывают еще к тому же, если не больше. Поэтому мы оказались на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ. Кроме того, Путин отметил, что у России нет задачи взять под контроль город Сумы. "У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", — добавил президент.Он также объяснил, почему российские военные создают зону безопасности в Сумской области."Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий", - подчеркнул президент РФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, сумская область, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины