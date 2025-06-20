https://ria.ru/20250620/putin-2024375925.html

Россия поддерживает доверительные отношения с арабским и исламским миром

Россия поддерживает доверительные отношения с арабским и исламским миром - РИА Новости, 20.06.2025

Россия поддерживает доверительные отношения с арабским и исламским миром

Россия поддерживает доверительные и союзнические отношения с арабским и исламским миром, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:09:00+03:00

2025-06-20T19:09:00+03:00

2025-06-20T19:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия поддерживает доверительные и союзнические отношения с арабским и исламским миром, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас традиционно сложились очень добрые, доверительные, дружеские и союзнические отношения с арабским и исламским миром", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024376690.html

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россия, владимир путин