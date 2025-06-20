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Путин не исключил, что Россия заберет Сумы

Путин не исключил, что Россия заберет Сумы - РИА Новости, 20.06.2025

Путин не исключил, что Россия заберет Сумы

У России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:56:00+03:00

2025-06-20T18:56:00+03:00

2025-06-20T21:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. У России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Ключевые заявления:"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша"."Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше"."Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой".РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

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Путин о зонах безопасности вдоль границы "Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы. 2025-06-20T18:56 true PT1M21S

Путин: "Вся Украина наша" Путин заявил, что считает русский и украинский народ одним - "поэтому вся Украина наша". 2025-06-20T18:56 true PT0M48S

Путин о потерях Украины в Курской области Путин о потерях Украины в Курской области 2025-06-20T18:56 true PT0M50S

Путин: там, где ступает нога русского солдата, то наше Заявление Путина про поговорку про принадлежность земли, на которую ступила нога российского солдата. Президент подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала договариваться на переговорах 2025-06-20T18:56 true PT1M09S

Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины 2025-06-20T18:56 true PT0M24S

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