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Путин не исключил, что Россия заберет Сумы - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:56 20.06.2025 (обновлено: 21:15 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024369452.html
Путин не исключил, что Россия заберет Сумы
Путин не исключил, что Россия заберет Сумы - РИА Новости, 20.06.2025
Путин не исключил, что Россия заберет Сумы
У России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:56:00+03:00
2025-06-20T21:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. У России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Ключевые заявления:&quot;Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша&quot;."Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше"."Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой".РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Путин о зонах безопасности вдоль границы
"Мы вынуждены создавать зоны безопасности вдоль границы". Заявление Путина про Сумы.
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Путин: "Вся Украина наша"
Путин заявил, что считает русский и украинский народ одним - "поэтому вся Украина наша".
2025-06-20T18:56
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PT0M48S
Путин о потерях Украины в Курской области
Путин о потерях Украины в Курской области
2025-06-20T18:56
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PT0M50S
Путин: там, где ступает нога русского солдата, то наше
Заявление Путина про поговорку про принадлежность земли, на которую ступила нога российского солдата. Президент подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала договариваться на переговорах
2025-06-20T18:56
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Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины
Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины
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в мире, видео, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, ПМЭФ-2025, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин не исключил, что Россия заберет Сумы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. У России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Ключевые заявления:
2025-06-20T18:56
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Путин не исключил, что Россия заберет Сумы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. У России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Ключевые заявления:
  • действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт;
  • ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские территории;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов киевского режима стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров;
«

"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле;
  • Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области;
  • Киев напал на регион, чтобы получить помощь от западных спонсоров;
  • вторжение в Курскую область имело исключительно политические цели;
  • Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • ВСУ совершили в Курской области целую массу преступлений, в том числе против гражданского населения;
  • армия России наступает по всей линии соприкосновения каждый день;
«
"Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47 процентов;
  • Россия вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы, это отвлекает и так неукомплектованные ВСУ;
  • киевскому режиму не хватает боевиков на принципиальных участках вооруженной борьбы;
  • Россия исходит из того, что в чьем-то больном воображении на Украине может появиться идея использования "грязной бомбы", но надеется, что такого не произойдет;
«
"Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • ответ Москвы на возможное использование "грязной бомбы" со стороны Киева будет катастрофическим для неонацистского режима;
  • действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией;
  • Москва предлагала на каждом этапе конфликта с Киевом остановиться и договориться;
  • США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на кровавый госпереворот в Киеве;
  • трагедия, которая происходит на Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире;
  • на Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право;
  • Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых Киев получил суверенитет, в том числе к внеблоковому статусу;
  • противники России на Западе сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2025В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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