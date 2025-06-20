Путин не исключил, что Россия заберет Сумы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. У России нет задачи забрать город Сумы, но нельзя исключать такую возможность, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. При этом он отметил, что считает русских и украинцев одним народом. Ключевые заявления:
- действия армии России в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт;
- ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские территории;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов киевского режима стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров;
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"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша".
- Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле;
- Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области;
- Киев напал на регион, чтобы получить помощь от западных спонсоров;
- вторжение в Курскую область имело исключительно политические цели;
- Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- ВСУ совершили в Курской области целую массу преступлений, в том числе против гражданского населения;
- армия России наступает по всей линии соприкосновения каждый день;
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"Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше".
- Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47 процентов;
- Россия вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы, это отвлекает и так неукомплектованные ВСУ;
- киевскому режиму не хватает боевиков на принципиальных участках вооруженной борьбы;
- Россия исходит из того, что в чьем-то больном воображении на Украине может появиться идея использования "грязной бомбы", но надеется, что такого не произойдет;
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"Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой".
- ответ Москвы на возможное использование "грязной бомбы" со стороны Киева будет катастрофическим для неонацистского режима;
- действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией;
- Москва предлагала на каждом этапе конфликта с Киевом остановиться и договориться;
- США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на кровавый госпереворот в Киеве;
- трагедия, которая происходит на Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире;
- на Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право;
- Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых Киев получил суверенитет, в том числе к внеблоковому статусу;
- противники России на Западе сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.