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У России нет цели забрать Сумы, но возможность не исключена, заявил Путин
У России нет цели забрать Сумы, но возможность не исключена, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
У России нет цели забрать Сумы, но возможность не исключена, заявил Путин
Президент Владимир Путин не стал исключать возможность взятия под контроль российскими военными города Сумы. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:47:00+03:00
2025-06-20T18:47:00+03:00
2025-06-20T19:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин не стал исключать возможность взятия под контроль российскими военными города Сумы."У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Глава государства отметил, что действия Вооруженных сил в Сумской области продиктованы логикой развития конфликта. Он напомнил, что украинские боевики постоянно обстреливают приграничные российские территории. Именно эти безграмотные и ничем необоснованные шаги киевского режима привели к необходимости ответных действий Москвы в Сумской области.Путин уточнил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, сумы, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Сумы, Владимир Путин
У России нет цели забрать Сумы, но возможность не исключена, заявил Путин
Путин не стал исключать, что Россия заберет Сумы, но сейчас такой задачи нет