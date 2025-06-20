https://ria.ru/20250620/putin-2024362355.html

Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин

Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин

Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:43:00+03:00

2025-06-20T18:43:00+03:00

2025-06-20T18:53:00+03:00

украина

пмэф-2025

курская область

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024366710_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73854cf0504a1d7919a6dc8f14172e79.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин."Смотрите, что они сделали. Взяли, забрались к нам в Курскую область. Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024364046.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о потерях Украины в Курской области Путин о потерях Украины в Курской области 2025-06-20T18:43 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, курская область, владимир путин, россия