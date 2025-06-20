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Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:43 20.06.2025 (обновлено: 18:53 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024362355.html
Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин
Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин
Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
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украина
пмэф-2025
курская область
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин."Смотрите, что они сделали. Взяли, забрались к нам в Курскую область. Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о потерях Украины в Курской области
Путин о потерях Украины в Курской области
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украина, курская область, владимир путин, россия
Украина, ПМЭФ-2025, Курская область, Владимир Путин, Россия
Украина потеряла 76 тысяч военных в Курской области, заявил Путин

Путин: ВСУ потеряли 76 тысяч человек в Курской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.
"Смотрите, что они сделали. Взяли, забрались к нам в Курскую область. Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек", - сказал глава государства в рамках пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Украина теряет боеготовность, заявил Путин
Вчера, 18:47
 
ПМЭФ-2025УкраинаКурская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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