https://ria.ru/20250620/putin-2024360832.html

Там, где ступает нога русского солдата, — то наше, заявил Путин

Там, где ступает нога русского солдата, — то наше, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Там, где ступает нога русского солдата, — то наше, заявил Путин

Там, где ступает нога русского солдата, — то наше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:41:00+03:00

2025-06-20T18:41:00+03:00

2025-06-20T21:46:00+03:00

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Там, где ступает нога русского солдата, — то наше, заявил президент России Владимир Путин."Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше", — сказал он во время пленарного заседания ПМЭФ.Путин отметил, что армия России наступает по всей линии соприкосновения каждый день. При этом он указал, что Украина теряет боеготовность, а ВСУ укомплектованы лишь на 47 процентов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/ostanovka-2024363044.html

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Путин: там, где ступает нога русского солдата, то наше Заявление Путина про поговорку про принадлежность земли, на которую ступила нога российского солдата. Президент подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала договариваться на переговорах 2025-06-20T18:41 true PT1M09S

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владимир путин, россия