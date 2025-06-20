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Путин: заявления об убийстве лидеров должны оставаться на уровне риторики

Путин: заявления об убийстве лидеров должны оставаться на уровне риторики - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: заявления об убийстве лидеров должны оставаться на уровне риторики

Президент России Владимир Путин выразил желание, чтобы заявления, в которых лидер одной страны допускает убийство лидера другого государства, оставались только... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:18:00+03:00

2025-06-20T18:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил желание, чтобы заявления, в которых лидер одной страны допускает убийство лидера другого государства, оставались только на уровне риторики."Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали, оставались на уровне риторики", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос, как он воспринимает заявления, в которых лидер одной страны допускает убийство лидера другой страны, подразумевая конфликт Ирана и Израиля.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, иран, израиль