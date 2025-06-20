Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин
Путин: Россия добивается не капитуляции Украины, а признания сложившихся реалий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, заявил президент Владимир Путин.
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"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- Действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией.
- Безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других государств — это принципиальная позиция Москвы.
- Россия пыталась решить вопрос с Украиной мирным путем, заключив Минские договоренности.
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"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", — указал Путин.
- Москва предлагала на каждом этапе конфликта с Киевом остановиться и договориться.
- Трагедия, которая происходит на Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире.
- На Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право.
- Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых Киев получил суверенитет, в том числе к внеблоковому статусу.
- Противники России на Западе сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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