Рейтинг@Mail.ru
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 20.06.2025 (обновлено: 21:29 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024349532.html
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин
Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:16:00+03:00
2025-06-20T21:29:00+03:00
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024353279_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_246356175acd67ae1a0a5f602d6fa183.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, заявил президент Владимир Путин."Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", — указал Путин.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024282483.html
https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины
Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины
2025-06-20T18:16
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024353279_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0714ccecd997870e14f12ed218a3dfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина
Россия, Украина
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин

Путин: Россия добивается не капитуляции Украины, а признания сложившихся реалий

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, заявил президент Владимир Путин.
«
"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
  • Действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией.
  • Безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других государств — это принципиальная позиция Москвы.
  • Россия пыталась решить вопрос с Украиной мирным путем, заключив Минские договоренности.
«
"Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", — указал Путин.
  • Москва предлагала на каждом этапе конфликта с Киевом остановиться и договориться.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
На Украине рассказали о серьезном просчете Зеленского
Вчера, 16:22
  • США прямо и без стеснения заявляли, что истратили миллиарды долларов на кровавый госпереворот в Киеве.
  • Игнорирование призывов России о нерасширении НАТО — рудименты древней неоколониальной политики.
Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"На глазах": в Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера
Вчера, 01:44
  • Трагедия, которая происходит на Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире.
  • На Украине есть люди, которые стремятся к независимости и суверенитету, Россия никогда не оспаривала это право.
  • Украине было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых Киев получил суверенитет, в том числе к внеблоковому статусу.
  • Противники России на Западе сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин дал совет Украине
19 июня, 01:41
 
РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала