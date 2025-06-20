https://ria.ru/20250620/putin-2024349532.html

Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин

Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия не добивается капитуляции Украины, заявил Путин

Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:16:00+03:00

2025-06-20T18:16:00+03:00

2025-06-20T21:29:00+03:00

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украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, заявил президент Владимир Путин."Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", — сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша", — указал Путин.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024282483.html

https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html

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Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины Путин ответил на вопрос о капитуляции Украины 2025-06-20T18:16 true PT0M24S

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