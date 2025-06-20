https://ria.ru/20250620/putin-2024344392.html

Россия выступает за многополярный миропорядок, заявил Путин

Россия выступает за многополярный миропорядок, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия выступает за многополярный миропорядок, заявил Путин

Россия выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок, где все бы договаривались между собой и находили решения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:01:00+03:00

2025-06-20T18:01:00+03:00

2025-06-20T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок, где все бы договаривались между собой и находили решения, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран, и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство, в котором бы участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решения даже в очень сложных условиях", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, экономика