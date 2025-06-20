https://ria.ru/20250620/putin-2024343020.html

Доля G7 в мировой экономике уменьшается, заявил Путин

Доля G7 в мировой экономике уменьшается, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Доля G7 в мировой экономике уменьшается, заявил Путин

Доля G7 в мировой экономике уменьшается из года в год, а доля объединившихся стран в рамках БРИКС растет, это объективный процесс, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:58:00+03:00

2025-06-20T17:58:00+03:00

2025-06-20T18:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Доля G7 в мировой экономике уменьшается из года в год, а доля объединившихся стран в рамках БРИКС растет, это объективный процесс, заявил президент РФ Владимир Путин."Посмотрите за предыдущие годы, как уменьшалась доля так называемой "большой семерки" в мировой экономике. Она же уменьшается из года в год. И как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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g7, экономика, россия, владимир путин, брикс