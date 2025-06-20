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Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024297439.html
Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма
Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма
Развитие туристической инфраструктуры и создание нацпроектов – еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывая на сиюминутную... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:50:00+03:00
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россия
владимир путин
экономика
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Развитие туристической инфраструктуры и создание нацпроектов – еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывая на сиюминутную выгоду, а приумножая на благо общества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Выше упомянул программу создания туристической инфраструктуры. Напомню, что мы активно, деликатно, вовлекаем в туристическую сферу наши национальные парки. Создаем условия для их посещения туристами, конечно, с бережным, внимательным отношением к природе, охраняемым экосистемам. Это еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывает на природные богатства в погоне за сиюминутной выгодой, а сохраняет и приумножает их в интересах людей и во благо всего общества", - сказал лидер России на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма

Путин: РФ, развивая инфраструктуру туризма, реализует экологическую повестку

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Развитие туристической инфраструктуры и создание нацпроектов – еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывая на сиюминутную выгоду, а приумножая на благо общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выше упомянул программу создания туристической инфраструктуры. Напомню, что мы активно, деликатно, вовлекаем в туристическую сферу наши национальные парки. Создаем условия для их посещения туристами, конечно, с бережным, внимательным отношением к природе, охраняемым экосистемам. Это еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывает на природные богатства в погоне за сиюминутной выгодой, а сохраняет и приумножает их в интересах людей и во благо всего общества", - сказал лидер России на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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