https://ria.ru/20250620/putin-2024297439.html

Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма

Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма

Развитие туристической инфраструктуры и создание нацпроектов – еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывая на сиюминутную... РИА Новости, 20.06.2025

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Развитие туристической инфраструктуры и создание нацпроектов – еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывая на сиюминутную выгоду, а приумножая на благо общества, заявил президент РФ Владимир Путин. "Выше упомянул программу создания туристической инфраструктуры. Напомню, что мы активно, деликатно, вовлекаем в туристическую сферу наши национальные парки. Создаем условия для их посещения туристами, конечно, с бережным, внимательным отношением к природе, охраняемым экосистемам. Это еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывает на природные богатства в погоне за сиюминутной выгодой, а сохраняет и приумножает их в интересах людей и во благо всего общества", - сказал лидер России на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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