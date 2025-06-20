Путин: Россия реализует экологическую повестку через развитие туризма
Путин: РФ, развивая инфраструктуру туризма, реализует экологическую повестку
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Развитие туристической инфраструктуры и создание нацпроектов – еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывая на сиюминутную выгоду, а приумножая на благо общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выше упомянул программу создания туристической инфраструктуры. Напомню, что мы активно, деликатно, вовлекаем в туристическую сферу наши национальные парки. Создаем условия для их посещения туристами, конечно, с бережным, внимательным отношением к природе, охраняемым экосистемам. Это еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывает на природные богатства в погоне за сиюминутной выгодой, а сохраняет и приумножает их в интересах людей и во благо всего общества", - сказал лидер России на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин рассказал о развитии внутреннего туризма
2 сентября 2024, 10:15