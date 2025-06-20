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Связи внутри БРИКС укрепляются, заявил Путин
Связи внутри БРИКС укрепляются, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Связи внутри БРИКС укрепляются, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:43:00+03:00
2025-06-20T16:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил триллион долларов."Особое внимание уделяется укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил триллион долларов и продолжает расти. Всё это, по сути, элементы глобальной платформы роста. И они строятся на ключевых принципах БРИКС. А это консенсус, паритет, учет интересов друг к другу", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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брикс, владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, БРИКС, Владимир Путин, Россия
Связи внутри БРИКС укрепляются, заявил Путин
Путин: связи внутри БРИКС укрепляются, взаимная торговля растет