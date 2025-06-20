https://ria.ru/20250620/putin-2024292690.html
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти
Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:40:00+03:00
2025-06-20T16:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин."Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики - всего пятая часть, - то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти – это медицинский факт, заявил Путин.
2025-06-20T16:40
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ПМЭФ-2025, БРИКС, Владимир Путин, Россия
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет неизбежно расти