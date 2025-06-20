Рейтинг@Mail.ru
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
16:40 20.06.2025 (обновлено: 16:47 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024292690.html
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти
Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:40:00+03:00
2025-06-20T16:47:00+03:00
пмэф-2025
брикс
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024295179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_76bf6c97e1b05f7e26484fabf5b6a55f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин."Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики - всего пятая часть, - то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/putin-2024295036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти
Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти – это медицинский факт, заявил Путин.
2025-06-20T16:40
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024295179_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3ea7ea279c721203e87aedd996c552a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, БРИКС, Владимир Путин, Россия
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти

Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет неизбежно расти

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин.
"Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики - всего пятая часть, - то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Связи внутри БРИКС укрепляются, заявил Путин
Вчера, 16:43
 
ПМЭФ-2025БРИКСВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала