https://ria.ru/20250620/putin-2024292690.html

Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти

Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике будет расти

Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин."Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики - всего пятая часть, - то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти Доля стран БРИКС в глобальной экономике неизбежно будет расти – это медицинский факт, заявил Путин. 2025-06-20T16:40 true PT0M40S

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брикс, владимир путин, россия