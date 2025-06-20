https://ria.ru/20250620/putin-2024291913.html

Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин

Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин

Россия будет модернизировать военные объекты, оснащать их современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:39:00+03:00

2025-06-20T16:39:00+03:00

2025-06-20T16:53:00+03:00

россия

пмэф-2025

безопасность

технологии

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет модернизировать военные объекты, оснащать их современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Вновь подчеркну, мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024290507.html

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россия, безопасность, технологии, владимир путин