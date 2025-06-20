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Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:39 20.06.2025 (обновлено: 16:53 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024291913.html
Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин
Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин
Россия будет модернизировать военные объекты, оснащать их современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:39:00+03:00
2025-06-20T16:53:00+03:00
россия
пмэф-2025
безопасность
технологии
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет модернизировать военные объекты, оснащать их современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Вновь подчеркну, мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/putin-2024290507.html
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россия, безопасность, технологии, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2025, Безопасность, Технологии, Владимир Путин
Россия будет модернизировать военные объекты, заявил Путин

Путин: Россия будет модернизировать военные объекты, оснащать их техникой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет модернизировать военные объекты, оснащать их современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Вновь подчеркну, мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2025РоссияБезопасностьТехнологииВладимир Путин
 
 
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