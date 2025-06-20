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Путин призвал использовать цифровые решения для развития экспорта
Путин призвал использовать цифровые решения для развития экспорта - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал использовать цифровые решения для развития экспорта
Отечественные цифровые решения нужно использовать для развития внешнеторговой инфраструктуры РФ, включая логистику, страхование и платежные системы, заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:30:00+03:00
2025-06-20T16:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Отечественные цифровые решения нужно использовать для развития внешнеторговой инфраструктуры РФ, включая логистику, страхование и платежные системы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ."Собственные независимые решения, в том числе цифровые, нужно использовать для укрепления инфраструктуры внешней торговли. Имею в виду логистику, страхование, платежные системы", - сказал Путин на пленарном заседании форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, технологии, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал использовать цифровые решения для развития экспорта
Путин: нужно использовать цифровые решения России для развития экспорта