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Путин призвал ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах
Путин призвал ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах
Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:28:00+03:00
2025-06-20T16:28:00+03:00
2025-06-20T16:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах."Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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госдума рф, экономика, технологии, россия, владимир путин
Госдума РФ, ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах
Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах