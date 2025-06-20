https://ria.ru/20250620/putin-2024284966.html

Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России

Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России

Уровень коммерциализации изобретений в РФ невысокий: у малых инновационных предприятий только одна разработка из ста доходит до практического результата, этого... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:27:00+03:00

2025-06-20T16:27:00+03:00

2025-06-20T16:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Уровень коммерциализации изобретений в РФ невысокий: у малых инновационных предприятий только одна разработка из ста доходит до практического результата, этого абсолютно недостаточно, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, сегодня уровень так называемой коммерциализации изобретений научной и университетской среды невысок. Так, у малых инновационных предприятий, которые создаются вузами и научными организациями, только одно изобретение из ста доходит до практического результата. Повторю, этого мало, абсолютно недостаточно", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Необходимы более активные взаимодействия между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. И нужно помогать им найти друг друга", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, экономика