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Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:27 20.06.2025 (обновлено: 16:42 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024284966.html
Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России
Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России
Уровень коммерциализации изобретений в РФ невысокий: у малых инновационных предприятий только одна разработка из ста доходит до практического результата, этого... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:27:00+03:00
2025-06-20T16:42:00+03:00
россия
пмэф-2025
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Уровень коммерциализации изобретений в РФ невысокий: у малых инновационных предприятий только одна разработка из ста доходит до практического результата, этого абсолютно недостаточно, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, сегодня уровень так называемой коммерциализации изобретений научной и университетской среды невысок. Так, у малых инновационных предприятий, которые создаются вузами и научными организациями, только одно изобретение из ста доходит до практического результата. Повторю, этого мало, абсолютно недостаточно", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Необходимы более активные взаимодействия между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. И нужно помогать им найти друг друга", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил уровень коммерциализации изобретений в России

Путин заявил о невысоком уровне коммерциализации изобретений в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Уровень коммерциализации изобретений в РФ невысокий: у малых инновационных предприятий только одна разработка из ста доходит до практического результата, этого абсолютно недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.
"К сожалению, сегодня уровень так называемой коммерциализации изобретений научной и университетской среды невысок. Так, у малых инновационных предприятий, которые создаются вузами и научными организациями, только одно изобретение из ста доходит до практического результата. Повторю, этого мало, абсолютно недостаточно", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Необходимы более активные взаимодействия между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. И нужно помогать им найти друг друга", - добавил глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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