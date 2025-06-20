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Россия хочет стать сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:25 20.06.2025 (обновлено: 16:33 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024284248.html
Россия хочет стать сильнее, заявил Путин
Россия хочет стать сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия хочет стать сильнее, заявил Путин
Россия хочет стать сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:25:00+03:00
2025-06-20T16:33:00+03:00
россия
пмэф-2025
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия хочет стать сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин."Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее, а мы хотим. Нам предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: экономика России должна стать более технологичной
Экономика России должна стать более технологичной, это вызов сегодняшнего и завтрашнего дня, на него надо отвечать, заявил Путин.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин
Россия хочет стать сильнее, заявил Путин

Путин: экономика России должна стать более технологичной

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия хочет стать сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее, а мы хотим. Нам предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2025РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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