https://ria.ru/20250620/putin-2024284248.html

Россия хочет стать сильнее, заявил Путин

Россия хочет стать сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия хочет стать сильнее, заявил Путин

Россия хочет стать сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:25:00+03:00

2025-06-20T16:25:00+03:00

2025-06-20T16:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия хочет стать сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин."Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее, а мы хотим. Нам предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: экономика России должна стать более технологичной Экономика России должна стать более технологичной, это вызов сегодняшнего и завтрашнего дня, на него надо отвечать, заявил Путин. 2025-06-20T16:25 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, экономика, владимир путин