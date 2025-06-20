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Путин рассказал, на чем должна базироваться конкурентоспособность экономики
Путин рассказал, на чем должна базироваться конкурентоспособность экономики - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал, на чем должна базироваться конкурентоспособность экономики
Конкурентноспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:22:00+03:00
2025-06-20T16:22:00+03:00
2025-06-20T17:06:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Конкурентноспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что конкурентноспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей экономики должна базироваться на наших собственных технологических решениях", - сказал он во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин о переходе российской экономики на траекторию сбалансированного роста
Путин о переходе российской экономики на траекторию сбалансированного роста
2025-06-20T16:22
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владимир путин, экономика, россия
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин рассказал, на чем должна базироваться конкурентоспособность экономики
Путин: конкурентоспособность экономики должна базироваться на технологиях РФ