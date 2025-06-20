https://ria.ru/20250620/putin-2024282111.html

Путин отметил интерес многих стран к дискуссиям на ПМЭФ

Путин отметил интерес многих стран к дискуссиям на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Путин отметил интерес многих стран к дискуссиям на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин отметил, что к дискуссиям по актуальным вопросам на площадке ПМЭФ присоединились представители многих стран. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:21:00+03:00

2025-06-20T16:21:00+03:00

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что к дискуссиям по актуальным вопросам на площадке ПМЭФ присоединились представители многих стран. "Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам, и мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий. В нынешнем году в числе дискуссионных треков качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и географии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой", - заявил он на пленарном заседании форума. "Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И, конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения без участия самого человека", - добавил президент. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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технологии, россия, владимир путин