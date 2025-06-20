https://ria.ru/20250620/putin-2024275676.html

Путин рассказал о мобильности рабочей силы в России

Путин рассказал о мобильности рабочей силы в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал о мобильности рабочей силы в России

Мобильность рабочей силы в России должна повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:09:00+03:00

2025-06-20T16:09:00+03:00

2025-06-20T16:19:00+03:00

россия

пмэф-2025

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024278025_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e536bf05ba23f0cdc56753d8b1d0bf5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Мобильность рабочей силы в России должна повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы. Мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики", - сказал российский лидер во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/rossija-2022759909.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, мобильность рабочей силы должна повышаться, подчеркнул Путин. 2025-06-20T16:09 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин