https://ria.ru/20250620/putin-2024275676.html
Путин рассказал о мобильности рабочей силы в России
Путин рассказал о мобильности рабочей силы в России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о мобильности рабочей силы в России
Мобильность рабочей силы в России должна повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:09:00+03:00
2025-06-20T16:09:00+03:00
2025-06-20T16:19:00+03:00
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Мобильность рабочей силы в России должна повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы. Мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики", - сказал российский лидер во время пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников
Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, мобильность рабочей силы должна повышаться, подчеркнул Путин.
2025-06-20T16:09
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россия, экономика, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о мобильности рабочей силы в России
Путин: мобильность рабочей силы в России должна повышаться