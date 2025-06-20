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Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:08 20.06.2025 (обновлено: 17:16 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024274923.html
Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству
Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству - РИА Новости, 20.06.2025
Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству
Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:08:00+03:00
2025-06-20T17:16:00+03:00
госдума рф
пмэф-2025
россия
владимир путин
экономика
трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
трудоустройство
великобритания
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству."В интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную думу принять их в короткие сроки", — сказал он.Путин отметил, что это нужно сделать под потребности нового технологического уклада и в интересах людей.Другие важные заявления о сфере труда"Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно, есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой"."Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда".&quot;По показателю молодежной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около 7,5%. Для примера: в таких странах, как Франция, Великобритания, молодежная безработица примерно 16-11% соответственно&quot;.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: наш стратегический вектор именно в том, чтобы шаг за шагом менять структуру отечественной экономики
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2025-06-20T16:08
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PT1M13S
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2025-06-20T16:08
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Для увеличения доходов россиян необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, мобильность рабочей силы должна повышаться, подчеркнул Путин.
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госдума рф, россия, владимир путин, экономика, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), трудоустройство, великобритания, франция
Госдума РФ, ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), трудоустройство, Великобритания, Франция
Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству

Путин поручил Госдуме в короткий срок принять проекты по совершенствованию ТК

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству.
"В интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную думу принять их в короткие сроки", — сказал он.
Путин отметил, что это нужно сделать под потребности нового технологического уклада и в интересах людей.

Другие важные заявления о сфере труда

  • Уровень безработицы стабилизировался и составляет 2,3%:
«
"Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно, есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • Нужно переходить к экономике высоких зарплат:
«
"Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Уровень зарплат в стране пока еще недостаточный.
  • Занятость в обрабатывающих отраслях и IT растет, а в госсекторе снижается.
  • Стране удается идти по правильному пути в решении проблемы безработицы среди молодежи:
«

"По показателю молодежной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около 7,5%. Для примера: в таких странах, как Франция, Великобритания, молодежная безработица примерно 16-11% соответственно".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Нужно создавать условия для повышения экономической активности граждан.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели
19 июня, 01:44
 
ПМЭФ-2025Госдума РФРоссияВладимир ПутинЭкономикаТрудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)трудоустройствоВеликобританияФранция
 
 
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