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Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству

Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству - РИА Новости, 20.06.2025

Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:08:00+03:00

2025-06-20T16:08:00+03:00

2025-06-20T17:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству."В интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную думу принять их в короткие сроки", — сказал он.Путин отметил, что это нужно сделать под потребности нового технологического уклада и в интересах людей.Другие важные заявления о сфере труда"Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно, есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой"."Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда"."По показателю молодежной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около 7,5%. Для примера: в таких странах, как Франция, Великобритания, молодежная безработица примерно 16-11% соответственно".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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госдума рф, россия, владимир путин, экономика, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), трудоустройство, великобритания, франция