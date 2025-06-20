https://ria.ru/20250620/putin-2024274147.html
ВВП России вырос на 1,5% за первые четыре месяца 2025 года, заявил Путин
ВВП России вырос на 1,5% за первые четыре месяца 2025 года, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
ВВП России вырос на 1,5% за первые четыре месяца 2025 года, заявил Путин
Внутренний валовый продукт (ВВП) России вырос на 1,5% за первые четыре месяца текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:06:00+03:00
2025-06-20T16:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Внутренний валовый продукт (ВВП) России вырос на 1,5% за первые четыре месяца текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "Отмечу, что за первые четыре месяца текущего года ВВП России прибавил 1,5% в годовом выражении, в том числе в апреле рост ускорился до 1,9%", - сказал российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
ВВП России вырос на 1,5% за первые четыре месяца 2025 года, заявил Путин
Путин: ВВП России вырос на 1,5% за первые четыре месяца текущего года