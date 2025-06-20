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Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:05 20.06.2025 (обновлено: 16:18 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024273538.html
Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин
Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин
Россия входит к число лучших экономик мира по показателю молодежной безработицы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:05:00+03:00
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россия
владимир путин
пмэф-2025
экономика
франция
великобритания
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Россия входит к число лучших экономик мира по показателю молодежной безработицы, заявил президент России Владимир Путин."По показателю молодёжной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около 7,5%. Для примера, в таких странах, как Франция, Великобритания, молодёжная безработица примерно 16-11% соответственно", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: Россия добилась исторического минимума по безработице
Путин в ходе выступления на ПМЭФ напомнил и о том, что Россия добилась исторического минимума по безработице – прогресс есть и в тех регионах, где этот вопрос стоял достаточно остро.
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россия, владимир путин, экономика, франция, великобритания
Россия, Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Экономика, Франция, Великобритания
Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин

Путин: Россия входит в число лучших экономик мира по молодежной безработице

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Россия входит к число лучших экономик мира по показателю молодежной безработицы, заявил президент России Владимир Путин.
"По показателю молодёжной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около 7,5%. Для примера, в таких странах, как Франция, Великобритания, молодёжная безработица примерно 16-11% соответственно", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинЭкономикаФранцияВеликобритания
 
 
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