https://ria.ru/20250620/putin-2024273538.html

Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин

Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Россия входит в число лучших экономик мира, заявил Путин

Россия входит к число лучших экономик мира по показателю молодежной безработицы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:05:00+03:00

2025-06-20T16:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Россия входит к число лучших экономик мира по показателю молодежной безработицы, заявил президент России Владимир Путин."По показателю молодёжной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около 7,5%. Для примера, в таких странах, как Франция, Великобритания, молодёжная безработица примерно 16-11% соответственно", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин: Россия добилась исторического минимума по безработице Путин в ходе выступления на ПМЭФ напомнил и о том, что Россия добилась исторического минимума по безработице – прогресс есть и в тех регионах, где этот вопрос стоял достаточно остро. 2025-06-20T16:05 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, экономика, франция, великобритания