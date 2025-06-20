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Путин: уровень безработицы в России составляет 2,3 процента
Путин: уровень безработицы в России составляет 2,3 процента - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: уровень безработицы в России составляет 2,3 процента
Уровень безработицы в России стабилизировался и составляет 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:02:00+03:00
2025-06-20T16:02:00+03:00
2025-06-20T16:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России стабилизировался и составляет 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние четыре года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: Россия добилась исторического минимума по безработице
Путин в ходе выступления на ПМЭФ напомнил и о том, что Россия добилась исторического минимума по безработице – прогресс есть и в тех регионах, где этот вопрос стоял достаточно остро.
2025-06-20T16:02
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россия, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин
Путин: уровень безработицы в России составляет 2,3 процента
Путин: уровень безработицы в России стабилизировался и составляет 2,3%