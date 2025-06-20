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Путин: работа правительства и ЦБ сыграли роль в замедлении инфляции
Путин: работа правительства и ЦБ сыграли роль в замедлении инфляции - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: работа правительства и ЦБ сыграли роль в замедлении инфляции
Активная работа правительства РФ и действия Банка России сыграли роль в замедлении инфляции в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:58:00+03:00
2025-06-20T15:58:00+03:00
2025-06-20T16:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Активная работа правительства РФ и действия Банка России сыграли роль в замедлении инфляции в России, заявил президент РФ Владимир Путин."По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей, менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается... Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Путин: работа правительства и ЦБ сыграли роль в замедлении инфляции
Путин: работа правительства и ЦБ РФ сыграли роль в замедлении инфляции