https://ria.ru/20250620/putin-2024266729.html

Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин

Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин

Представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:56:00+03:00

2025-06-20T15:56:00+03:00

2025-06-20T16:04:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, заявил президент РФ Владимир Путин."Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе - первое", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин