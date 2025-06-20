https://ria.ru/20250620/putin-2024266729.html
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин
Представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:56:00+03:00
2025-06-20T15:56:00+03:00
2025-06-20T16:04:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, заявил президент РФ Владимир Путин."Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе - первое", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/vektor-2024269611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин
Путин: представление об экономике РФ как о сырьевой явно устарело