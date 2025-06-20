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Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:56 20.06.2025 (обновлено: 16:04 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024266729.html
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин
Представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:56:00+03:00
2025-06-20T16:04:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, заявил президент РФ Владимир Путин."Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе - первое", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Представление о российской экономики как о сырьевой устарело, заявил Путин

Путин: представление об экономике РФ как о сырьевой явно устарело

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Представление о российской экономике как о сырьевой явно устарело, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе - первое", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Путин: наш стратегический вектор именно в том, чтобы шаг за шагом менять структуру отечественной экономики - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Вчера, 16:00
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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