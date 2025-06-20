https://ria.ru/20250620/putin-2024266173.html
Путин рассказал о роли ВПК в росте российской экономики
Путин рассказал о роли ВПК в росте российской экономики - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о роли ВПК в росте российской экономики
Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:55:00+03:00
2025-06-20T15:55:00+03:00
2025-06-20T16:02:00+03:00
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Общий рост ВВП был завязан не только на оборонно-промышленном комплексе. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но мы все-таки должны внимательно смотреть за структурой этого роста ", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/pmef-2024215745.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Экономика, Россия
Путин рассказал о роли ВПК в росте российской экономики
Путин: ВПК сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс (ВПК) сыграл свою роль в росте российской экономики за последние два года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Общий рост ВВП был завязан не только на оборонно-промышленном комплексе. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но мы все-таки должны внимательно смотреть за структурой этого роста ", - сказал Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.