https://ria.ru/20250620/putin-2024264656.html

Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире

Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире - РИА Новости, 20.06.2025

Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире

Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:52:00+03:00

2025-06-20T15:52:00+03:00

2025-06-20T16:01:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

экономика

ближний восток

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику роста населения планеты, это социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой. Мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024215745.html

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, ближний восток, россия