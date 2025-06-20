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Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:52 20.06.2025 (обновлено: 16:01 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024264656.html
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире
Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:52:00+03:00
2025-06-20T16:01:00+03:00
владимир путин
пмэф-2025
экономика
ближний восток
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику роста населения планеты, это социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой. Мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, экономика, ближний восток, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Экономика, Ближний Восток, Россия
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире

Путин: кризисы стремительно вспыхивают в мире, это видно на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику роста населения планеты, это социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой. Мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Владимир ПутинЭкономикаБлижний ВостокРоссия
 
 
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