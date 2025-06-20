https://ria.ru/20250620/putin-2024264656.html
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире
Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:52:00+03:00
2025-06-20T15:52:00+03:00
2025-06-20T16:01:00+03:00
владимир путин
пмэф-2025
экономика
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику роста населения планеты, это социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой. Мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/pmef-2024215745.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48ccda5915d636811bd0860782606671.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, ближний восток, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Экономика, Ближний Восток, Россия
Путин заявил о стремительном росте напряженности в мире
Путин: кризисы стремительно вспыхивают в мире, это видно на Ближнем Востоке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Кризисы и региональные конфликты стремительно вспыхивают в мире, сегодня это видно на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику роста населения планеты, это социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой. Мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.