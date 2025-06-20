https://ria.ru/20250620/putin-2024244855.html

Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном

Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном - РИА Новости, 20.06.2025

Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном

Президент России Владимир Путин передал привет и наилучшие пожелания королю Бахрейна Хамаду бен Исой Аль Халифа в ходе встречи с сыном монарха на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:06:00+03:00

2025-06-20T15:06:00+03:00

2025-06-20T15:06:00+03:00

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хамад бен иса аль халифа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет и наилучшие пожелания королю Бахрейна Хамаду бен Исой Аль Халифа в ходе встречи с сыном монарха на ПМЭФ. Путин в пятницу на ПМЭФ провел встречу с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа. "Я с теплотой вспоминаю прошлогодние продуктивные переговоры с вашим отцом, с королем... Я вас прошу, Ваше Высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания Его Величеству", - сказал Путин на встрече. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

бахрейн, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа