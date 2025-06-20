Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном
Путин передал наилучшие пожелания королю Бахрейна на встрече с его сыном на ПМЭФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет и наилучшие пожелания королю Бахрейна Хамаду бен Исой Аль Халифа в ходе встречи с сыном монарха на ПМЭФ.
Путин в пятницу на ПМЭФ провел встречу с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа.
"Я с теплотой вспоминаю прошлогодние продуктивные переговоры с вашим отцом, с королем... Я вас прошу, Ваше Высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания Его Величеству", - сказал Путин на встрече.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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