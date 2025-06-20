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Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:06 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024244855.html
Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном
Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном - РИА Новости, 20.06.2025
Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном
Президент России Владимир Путин передал привет и наилучшие пожелания королю Бахрейна Хамаду бен Исой Аль Халифа в ходе встречи с сыном монарха на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:06:00+03:00
2025-06-20T15:06:00+03:00
пмэф-2025
бахрейн
россия
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет и наилучшие пожелания королю Бахрейна Хамаду бен Исой Аль Халифа в ходе встречи с сыном монарха на ПМЭФ. Путин в пятницу на ПМЭФ провел встречу с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа. "Я с теплотой вспоминаю прошлогодние продуктивные переговоры с вашим отцом, с королем... Я вас прошу, Ваше Высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания Его Величеству", - сказал Путин на встрече. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бахрейн, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
ПМЭФ-2025, Бахрейн, Россия, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Путин передал привет королю Бахрейна на встрече с его сыном

Путин передал наилучшие пожелания королю Бахрейна на встрече с его сыном на ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет и наилучшие пожелания королю Бахрейна Хамаду бен Исой Аль Халифа в ходе встречи с сыном монарха на ПМЭФ.
Путин в пятницу на ПМЭФ провел встречу с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа.
"Я с теплотой вспоминаю прошлогодние продуктивные переговоры с вашим отцом, с королем... Я вас прошу, Ваше Высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания Его Величеству", - сказал Путин на встрече.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Межгосударственные отношения России и Бахрейна
Вчера, 00:51
 
ПМЭФ-2025БахрейнРоссияВладимир ПутинХамад бен Иса Аль Халифа
 
 
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