https://ria.ru/20250620/putin-2024232008.html

Путин оценил товарооборот между Россией и Бахрейном

Путин оценил товарооборот между Россией и Бахрейном - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил товарооборот между Россией и Бахрейном

Положительная тенденция наметилась во взаимной торговле России и Бахрейна, в первом квартале 2025 года рост составил 15% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T15:01:00+03:00

россия

бахрейн

пмэф-2025

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Положительная тенденция наметилась во взаимной торговле России и Бахрейна, в первом квартале 2025 года рост составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил президент РФ Владимир Путин."В первом квартале этого года наметилась положительная тенденция во взаимной торговле. Показатели по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 15%", - сказал Путин во время встречи в пятницу с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером бен Хамадом Аль Халифой.Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Путин на переговорах с сыном короля Бахрейна Сейчас президент проводит переговоры с сыном короля Бахрейна. 2025-06-20T14:40 true PT0M38S

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россия, бахрейн, экономика, владимир путин