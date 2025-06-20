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Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:34 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024184203.html
Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом
Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом - РИА Новости, 20.06.2025
Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом
Президент России Владимир Путин не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:34:00+03:00
2025-06-20T12:34:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров России, поскольку для продолжающих работать в РФ складывается весьма агрессивная среда, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Второе (общая встреча с иностранным бизнесом не проводится, чтобы не компрометировать наших партнеров - ред.), конечно. Вы знаете, что в отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма агрессивная среда. Для того, чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем, а на полях форума контакты президента с зарубежными бизнесменами осуществляются. Вчера, в частности, были, мы просто не говорим, кто и что, чтобы оградить просто этих представителей от того очумелого беззакония, с которым им приходится сталкиваться в своих странах", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, исчерпан ли формат проведения встреч на форуме с иностранным бизнесом или же он изменился, чтобы в условиях санкций не компрометировать партнеров. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом

Путин не проводит общую встречу с зарубежным бизнесом для защиты партнеров РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле
Президент России Владимир Путин во время встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров России, поскольку для продолжающих работать в РФ складывается весьма агрессивная среда, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Второе (общая встреча с иностранным бизнесом не проводится, чтобы не компрометировать наших партнеров - ред.), конечно. Вы знаете, что в отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма агрессивная среда. Для того, чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем, а на полях форума контакты президента с зарубежными бизнесменами осуществляются. Вчера, в частности, были, мы просто не говорим, кто и что, чтобы оградить просто этих представителей от того очумелого беззакония, с которым им приходится сталкиваться в своих странах", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, исчерпан ли формат проведения встреч на форуме с иностранным бизнесом или же он изменился, чтобы в условиях санкций не компрометировать партнеров.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ПМЭФ открыт для предпринимателей из всех стран, заявил Песков
Вчера, 12:26
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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