Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом
Путин не проводит общую встречу с зарубежным бизнесом для защиты партнеров РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле
Президент России Владимир Путин во время встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров России, поскольку для продолжающих работать в РФ складывается весьма агрессивная среда, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Второе (общая встреча с иностранным бизнесом не проводится, чтобы не компрометировать наших партнеров - ред.), конечно. Вы знаете, что в отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма агрессивная среда. Для того, чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем, а на полях форума контакты президента с зарубежными бизнесменами осуществляются. Вчера, в частности, были, мы просто не говорим, кто и что, чтобы оградить просто этих представителей от того очумелого беззакония, с которым им приходится сталкиваться в своих странах", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, исчерпан ли формат проведения встреч на форуме с иностранным бизнесом или же он изменился, чтобы в условиях санкций не компрометировать партнеров.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.