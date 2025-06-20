https://ria.ru/20250620/putin-2024184203.html

Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом

Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом - РИА Новости, 20.06.2025

Песков объяснил отказ от общей встречи Путина с иностранным бизнесом

Президент России Владимир Путин не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:34:00+03:00

2025-06-20T12:34:00+03:00

2025-06-20T12:34:00+03:00

пмэф-2025

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров России, поскольку для продолжающих работать в РФ складывается весьма агрессивная среда, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Второе (общая встреча с иностранным бизнесом не проводится, чтобы не компрометировать наших партнеров - ред.), конечно. Вы знаете, что в отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма агрессивная среда. Для того, чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем, а на полях форума контакты президента с зарубежными бизнесменами осуществляются. Вчера, в частности, были, мы просто не говорим, кто и что, чтобы оградить просто этих представителей от того очумелого беззакония, с которым им приходится сталкиваться в своих странах", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, исчерпан ли формат проведения встреч на форуме с иностранным бизнесом или же он изменился, чтобы в условиях санкций не компрометировать партнеров. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024181543.html

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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин